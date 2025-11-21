Суд удовлетворил иск к экс-депутату Гаджиеву и его родственникам

Их признали участниками экстремистского объединения

Редакция сайта ТАСС

Магомед Гаджиев © Владимир Смирнов/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 21 ноября. /ТАСС/. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву (признан в РФ иноагентом) и его родственникам о признании их участниками экстремистского объединения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Республики Дагестан.

"Суд признал Гаджиева М. Т., его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения. В связи с установленными фактами оказания с их стороны материальной и иной поддержки вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса запретил их деятельность на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Для ликвидации источников финансирования деятельности организации по решению Советского районного суда Махачкалы активы семьи экс-депутата обращены в доход государства.

"По решению суда в казну изъяты активы семьи совокупной стоимостью более 2 млрд рублей, включающие полный пакет долей в уставном капитале подконтрольного им ООО, денежные средства, в том числе имеющиеся на счетах, 52 объекта недвижимости с 18 земельными участками, коммерческие здания и помещения", - говорится в сообщении.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Дагестана ТАСС сообщили, что Гаджиев после начала специальной военной операции выехал за пределы страны. Он создал объединение, поддерживающее политику "враждебных Российской Федерации иностранных государств, в том числе вооруженную агрессию киевского режима против России и народов Донбасса".

Гаджиев был включен Минюстом России в реестр иностранных агентов в 2023 году.