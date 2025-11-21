Число жертв ДТП в Самарской области увеличилось до трех

Они погибли на месте аварии

САМАРА, 21 ноября. /ТАСС/. Число погибших в ДТП с участием трех легковых автомобилей в Самарской области увеличилось до трех. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по региону.

"По предварительным данным, на 38-м км автодороги Самара - Большая Черниговка произошло столкновение трех транспортных средств: Kia Rio, Lada Granta, Lada Priora. На месте ДТП погибли 3 человека, 2 человека госпитализированы", - говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуре региона сообщили о двух погибших. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.