В шести районах Ростовской области уничтожили БПЛА

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили беспилотники в Кашарском, Красносулинском, Миллеровском, Октябрьском сельском, Шолоховском и Усть-Донецком районах Ростовской области. Пострадавших нет.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. <...> Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться.", - написал он в своем Telegram-канале.

Слюсарь добавил, что в Миллерово получило повреждение административное здание и техника во дворе. Выбиты стекла в частном доме, повреждена хозпостройка и гараж в Треневке Миллеровского района.