В Москве задержали мужчину по подозрению в поджоге контейнеров

Им оказался 37-летний уроженец Владимирской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который, предположительно, поджег контейнеры для бытовых отходов в Москве, огонь перекинулся на транспортные средства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Оперативники ОП "Марьинский" установили личность поджигателя и задержали его в городе Подольске. Им оказался 37-летний уроженец Владимирской области, который полностью изобличен в содеянном и признал свою вину", - сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел утром 22 ноября. Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что произошел поджог контейнеров, а потом огонь перешел на транспортные средства. По данным прокуратуры Москвы, повреждены восемь машин и два мотоцикла. Пострадавших нет.