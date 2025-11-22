В Москве завели дело после поджога контейнеров и машин

Подозреваемый признал вину

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье об умышленном уничтожения имущества возбуждено по факту поджога контейнеров и припаркованных транспортных средств в Москве, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Следственным отделом ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ "(умышленные уничтожение или повреждение имущества) по факту поджога контейнеров для бытовых отходов и припаркованных рядом с ними автомобилей", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что подозреваемый, 37-летний уроженец Владимирской области, полностью изобличен в содеянном и признал свою вину. "Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - лишение свободы на срок до пяти лет", - добавили в главке.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что мужчина поджег контейнеры с бытовыми отходами, огонь от которых перешел на припаркованные транспортные средства. Предварительно, уничтожены восемь машин и два мотоцикла. Пострадаших нет.