В Подмосковье задержали водителя, насмерть сбившего подростка

Им оказался местный житель 1986 года рождения

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Правоохранители задержали водителя, который насмерть сбил подростка на пешеходном переходе в Подмосковье и скрылся. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"После наезда водитель скрылся, однако в кратчайшие сроки был установлен и задержан сотрудниками подмосковной полиции. Им оказался местный житель 1986 года рождения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло вечером 22 ноября на улице Ленина в городе Озеры. Водитель автомобиля Hyundai сбил подростка 2008 года рождения, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подросток погиб на месте происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.