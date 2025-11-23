В Новороссийске произошел лесной пожар

Предварительная площадь возгорания составила до 1 га

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Возгорание произошло в лесном массиве в Новороссийске, предварительная площадь пожара составляет от 0,5 до 1 га, ведется тушение, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"По прибытии к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание лесного массива. Площадь - от 0,5 до 1 га. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Там добавили, что в тушении задействуют 35 человек и 8 единиц техники.