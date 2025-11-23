На Шатурской ГРЭС загорелись три трансформатора

Площадь горения каждого составила 65 кв. м

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Возгорание трех трансформаторов произошло на ГРЭС в подмосковной Шатуре, площадь горения каждого составила 65 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"23 ноября в 07:05 мск поступило сообщение о возгорании четырех трансформаторов в муниципальном округе Шатура. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение трех трансформаторов по 65 кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что Шатурская ГРЭС была атакована беспилотниками ВСУ. Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции, в результате чего на объекте произошел пожар. Сейчас он локализован.

Губернатор отметил, что электроснабжение в городе не нарушено, переключение на резервные линии было выполнено оперативно. В округ направили передвижные блочно-модульные котельные, чтобы поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации.

По словам Воробьева, ситуация находится под контролем, угрозы для жителей нет. Глава округа и все службы работают на месте.

В свою очередь, глава округа Шатура Николай Прилуцкий уточнил, что пострадавших при атаке нет. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что ситуацию контролируют специалисты и попросил не паниковать. "<...> Посеять панику - главная цель врага", - написал он.