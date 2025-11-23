В Новороссийске локализовали лесной пожар

Площадь возгорания достигла 1,2 га

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/ Пожарным удалось локализовать возгорание сухой травы в лесничестве в Новороссийске, площадь пожара достигла 1,2 га, сообщается в Telegram-канале краевого лесопожарного центра.

"В 12:00 мск работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 1,2 га. На текущий момент проводится комплекс мер по ликвидации лесного пожара", - говорится в сообщении.

На территории Шесхарисского участкового лесничества 23 ноября произошло возгорание сухой травы в местности с труднодоступным рельефом. Сообщалось, что ведется тушение.