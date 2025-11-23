На Кубани загорелся лес на площади почти 2 га

Пожарные локализовали возгорание

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Возгорание сухой травы произошло на территории лесничества в районе станицы Смоленской в Северском районе Краснодарского края. Пожар локализован на 1,9 га, сообщили в Telegram-канале Минприроды Краснодарского края.

"На пульт диспетчерской службы поступило сообщение о задымление в районе ст. Смоленская со стороны леса. Для проверки полученной информации оперативно выехали лесопожарные бригады и лесничий. <...> Лесной пожар в районе станицы Смоленской локализован в 15:43 на примерной площади 1,9 га. В тушении участвуют 20 человек и 8 единиц техники. Проводится комплекс мер по ликвидации лесного возгорания.", - сообщили в ведомстве.

По данным краевого лесопожарного центра, в Афипском лесничестве загорелась сухая трава.

Кроме того, в региональном Минприроды сообщали, что 23 ноября также произошел лесной пожар в Новороссийске на площади 1,2 га. В тушении были задействованы 69 человек и 20 единиц техники.