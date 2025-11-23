На Шатурской ГРЭС ликвидировали пожар

Электричество, холодная вода и канализация работают в штатном режиме

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пожар, возникший в результате атаки БПЛА на Шатурскую ГРЭС в Подмосковье, ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Электричество, холодная вода и канализация работают в штатном режиме. Пожар на ГРЭС ликвидирован. Сейчас идет дотушивание и охлаждение, полная ликвидация последствий запланирована к 17:00 мск", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в Шатурский муниципалитет было направлено 20 блочно-модульных котельных, а чтобы ускорить работы по восстановлению теплоснабжения, отправили 20 аварийных бригад из соседних округов.

"В первую очередь восстанавливаем тепло в объектах здрава и пансионате для пожилых. <...> Параллельно готовим резерв: при необходимости обеспечим жителям обогреватели и дополнительные источники тепла", - добавил он, уточнив, что три бригады Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы и шесть бригад Мособлводоканала в течение двух часов подключат к теплоснабжению местную больницу. Параллельно запускается подача тепла в микрорайон Керва.

Ранее Воробьев сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Шатурскую ГРЭС, несколько упали на территорию станции. Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий в свою очередь уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет. Позже в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области проинформировали, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение трех трансформаторов.