Павлоград обесточен после взрыва

Также сообщалось о перебоях со светом в Полтаве и Харькове

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Взрыв произошел в Павлограде на юго-востоке Украины, после этого город полностью обесточен. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Других подробностей не приводится.

Ранее также сообщалось о перебоях со светом в Полтаве и Харькове. В Харькове была остановлена работа метро, спустя время движение поездов возобновили. Кроме того, около 40 тыс. абонентов обесточены в Чернигове из-за отключения электроподстанции.