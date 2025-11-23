Павлоград обесточен после взрыва
Редакция сайта ТАСС
17:54
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Взрыв произошел в Павлограде на юго-востоке Украины, после этого город полностью обесточен. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".
Других подробностей не приводится.
Ранее также сообщалось о перебоях со светом в Полтаве и Харькове. В Харькове была остановлена работа метро, спустя время движение поездов возобновили. Кроме того, около 40 тыс. абонентов обесточены в Чернигове из-за отключения электроподстанции.