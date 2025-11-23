В Москве отравились не менее девяти несовершеннолетних студентов

Столичная прокуратура проконтролирует ход проверки

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Предварительно, не менее девяти несовершеннолетних доставлены в инфекционные больницы с пищевым отравлением, которое возникло во время олимпиады в одном из учебных учреждений в Москве. Столичная прокуратура проконтролирует ход проверки по факту инцидента, сообщили в ведомстве.

"Предварительно, не менее 9 несовершеннолетних доставлены с симптомами пищевого отравления в медицинские учреждения из одного из учебных заведений на ул. Гашека, еще несколько обратились за медицинской помощью самостоятельно", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что по предварительным данным, организацией питания в учебном заведении занималась коммерческая организация. "Ход процессуальной проверки, а также результаты эпидемиологического расследования на контроле в прокуратуре", - отметили в ведомстве.

Ранее столичный департамент здравоохранения сообщил ТАСС, что госпитализированным студентам оказывается необходимая помощь.