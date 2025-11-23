СК начал проверку после массового отравления студентов в Москве

По предварительным данным, организацией питания в вузе занималась коммерческая организация

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Следователи СК начали проверку по факту массового отравления студентов одного из вузов Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

Предварительно установлено, что 23 ноября несовершеннолетние с симптомами пищевого отравления доставлены в медицинские учреждения из одного учебного заведения Москвы.

"По данному факту Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время следователи столичного СК совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводят осмотр места происшествия, изучается необходимая документация", - сказали в столичном ГСУ СК.

Там отметили, что по предварительным данным, организацией питания в учебном заведении занималась коммерческая организация.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что в результате отравления в больницы госпитализированы девять человек.