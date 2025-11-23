На Камчатке за сутки зафиксировали 16 афтершоков

В населенных пунктах они не ощущались

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 16 сейсмособытий.

Читайте также

Что известно о землетрясении на Камчатке

Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 16 афтершоков магнитудой до 5,5. В населенных пунктах они не ощущались", - сказали в ведомстве.

В настоящее время в регионе активны пять вулканов. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.