На Камчатке за сутки зафиксировали 16 афтершоков
Редакция сайта ТАСС
22:06
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 16 сейсмособытий.
Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
"За сутки произошло 16 афтершоков магнитудой до 5,5. В населенных пунктах они не ощущались", - сказали в ведомстве.
В настоящее время в регионе активны пять вулканов. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.