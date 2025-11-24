СК показал видео работы следователей по делу о попытке диверсии в Алтайском крае

В ФСБ уточнили, что 22 ноября на участке между станциями Алтайская и Бийск преступники пытались установить так называемое сбрасывающее устройство на железнодорожных путях

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

ТАСС, 24 ноября. СК России опубликовал кадры работы следователей по делу о предотвращении диверсии на железной дороге в Алтайском крае.

Ранее ФСБ сообщила, что правоохранители ликвидировали двух жителей региона, готовящих диверсию при координации спецслужб Украины. При задержании они оказали вооруженное сопротивление.

В службе уточнили, что 22 ноября на участке между станциями Алтайская и Бийск мужчины пытались установить так называемое сбрасывающее устройство на железнодорожных путях. По данным спецслужбы, они были завербованы через Telegram представителем террористической организации.

Как сообщили в СК, у преступников обнаружили незаконно приобретенное оружие. Следственное отделение УФСБ России по региону завело уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия). Следственное управление СК России по Алтайскому краю также расследует уголовные дела по ст. 317 и ст. 222 УК РФ.