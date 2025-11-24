ФСБ показала кадры предотвращения диверсии в Алтайском крае

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. ФСБ России обнародовала кадры предотвращения диверсии на железной дороге в Алтайском крае и нейтрализации готовивших ее местных жителей.

Согласно видео, за двумя диверсантами вели наружное наблюдение с момента их отправки к железной дороге. Они приехали ночью на автомобиле, были вооружены автоматами, на которые была нанесена надпись "Слава Украине".

Ранее в ФСБ сообщили, что на территории Алтайского края пресечена попытка диверсии на железной дороге, которая планировалась членами запрещенной в РФ террористической организации при координации спецслужб Украины. При задержании двое местных жителей оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.