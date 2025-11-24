Опубликовано видео нападения подростка на охранника в ТЦ в Москве

В ходе задержания подозреваемый также ранил двух правоохранителей

ТАСС, 24 ноября. ГСУ СК России по Москве опубликовало кадры нападения 16-летнего подростка на охранника в торговом центре на Ореховом бульваре в Москве.

Ранее сообщалось, что 23 ноября подросток нанес не менее двух ножевых ранений охраннику ТЦ, сделавшему ему замечание. Мужчину госпитализировали. В ходе задержания подозреваемый также ранил двух правоохранителей.

В отношении фигуранта завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).