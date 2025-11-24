Названа возможная причина взрыва в бизнес-центре в Баку

Он мог произойти из-за утечки газа в результате повреждения газовой магистрали, сообщил владелец здания Абульфат Алиев

Редакция сайта ТАСС

БАКУ, 24 ноября. /ТАСС/. Взрыв в здании бизнес-центра в Наримановском районе Баку мог произойти из-за утечки газа в результате повреждения газовой магистрали. Об этом журналистам сообщил владелец здания Абульфат Алиев.

"Здание, где произошел взрыв, не было подключено к линии газоснабжения. На прилегающей территории ведутся дорожные работы, под ней проходит газовая линия. Возможно, техника, работающая на строительстве, повредила линию, и газ просочился в здание", - сказал Алиев.

По его утверждению, "газ скопился в подвале, а утром, когда работник включил свет, произошел взрыв".

Ранее в понедельник МЧС Азербайджана сообщило о взрыве на одном из объектов в Наримановском районе столицы. По данным ведомства, взрыв в пятиэтажном здании не сопровождался пожаром. "В результате оперативных действий сил МЧС были спасены семь человек, на территории приняты соответствующие меры безопасности",- говорится в сообщении.

Согласно информации Клинического медицинского центра, госпитализированы пять человек, пострадавших в результате взрыва: один - с термическими ожогами, четверо с сочетанными травмами различных частей тела. Их состояние медики оценивают как средне тяжелое.