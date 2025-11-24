В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке БПЛА ВСУ

Мужчину доставили в больницу с баротравмой

БЕЛГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Мирный житель получил ранения при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины по селу Бессоновка Белгородского округа. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Белгородском округе в селе Бессоновка FPV-дрон ударил по коммерческому объекту. Мужчину с баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написали в оперштабе, добавив, что в здании выбиты окна и посечен фасад, повреждены четыре автомобиля.

В поселке Малиновка FPV-дрон атаковал гараж на территории административного объекта, повреждены оборудование и прицеп. В Грайворонском округе при детонации беспилотника поврежден фасад коммерческого объекта, в Шебекинском округе БПЛА атаковал автомобиль, транспортное средство повреждено.