Коллегия судей разрешила завести дело о взятке на замглавы суда из Курска

Как следует из материалов проверки, Ольга Петрова получила через посредника 3 млн рублей за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, для фигурантки дела об особо крупном мошенничестве

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания коллегии.

"Коллегия рассмотрела представление председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Петровой Ольги Владимировны по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и решила представление председателя СК РФ удовлетворить", - сказано в решении коллегии.

Как следует из материалов проверки, она получила через посредника 3 млн рублей за назначение наказания, не связанного с лишением свободы для фигурантки дела об особо крупном мошенничестве. Сама Петрова вину не признала и заявила, что ее дело - это месть за ее профессиональную деятельность.

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов 5 ноября в своем первом интервью на этом посту заявлял ТАСС и "Российской газете", что любые попытки коррупционных проявлений со стороны судей будут жестко пресекаться. Он подчеркивал, что работа в этом направлении находится под его личным контролем.

Еще в ходе рассмотрения его кандидатуры на должность главы ВС Краснов заявлял, что "высокий статус судьи не должен рождать иллюзию безнаказанности". Он также подчеркивал, что "любое давление на судей, на беспристрастность и объективность должно на корню пресекаться".