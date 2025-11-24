ВККС разрешила арестовать судью из Кургана, который помог освободить члена ОПГ

Схему с незаконным освобождением вскрыли правоохранители

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на арест бывшего судьи Юргамышского районного суда Курганской области Валерия Козлова, который незаконно освободил из мест лишения свободы члена организованной преступной группировки "Локомотив" Виталия Звонарева. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания коллегии.

"Представление председателя СК РФ о даче согласия на исполнение решения об избрании меры пресечения Козлову в виде содержания под стражей удовлетворить", - сказано в решении ВККС.

Ранее стало известно, что Следственный комитет ходатайствовал о возбуждении уголовного дела в отношении Козлова по подозрению во взятке, неправосудном приговоре, пособничестве совершению преступления. Речь идет о событиях начала 2000-х годов. Участник ОПГ "Локомотив" Виталий Звонарев по кличке Малой со своими подельниками - Антоном Пономаревым по кличке Удар и братьями Касторновыми - в целях наживы совершил ряд разбойных нападений, жертвами банды стали фермер и таксист. В 2002 году Звонарева приговорили к 22 годам лишения свободы, в 2020 году Кетовский районный суд досрочно освободил его по состоянию здоровья, несмотря на то, что он относился к категории не вставших на путь исправления, имел дисциплинарные взыскания, моральный ущерб потерпевшим не выплачивал, прокуратура и УФСИН, следственно, ходатайство заключенного не поддерживали.

В качестве специалиста на суде выступал врач-уролог, который является братом Пономарева. После освобождения Звонарев снова примкнул к преступной группе и в 2022 году был в очередной раз осужден за совершение нового преступления.

Схема с незаконным освобождением была вскрыта правоохранителями, в 2022 году сотрудниками СК и ФСБ были задержаны врач-уролог Курганской областной больницы Григорий Пономарев за получение взятки в особо крупном размере за подготовку фиктивного медицинского заключения, а также мать Звонарева. В мае 2024 года за фальсификацию доказательств и пособничество в побеге был задержан его адвокат. Решение Кетовского районного суда тогда правоохранителями было отменено, к новому сроку Звонареву добавлен неотбытый срок. А 14 июля ВККС по обращению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении Козлова.

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов 5 ноября в своем первом интервью на этом посту заявлял ТАСС и "Российской газете", что любые попытки коррупционных проявлений со стороны судей будут жестко пресекаться. Он подчеркивал, что работа в этом направлении находится под его личным контролем. Еще в ходе рассмотрения его кандидатуры на должность главы ВС Краснов заявлял, что "высокий статус судьи не должен рождать иллюзию безнаказанности". Он также подчеркивал, что "любое давление на судей, на беспристрастность и объективность должно на корню пресекаться".