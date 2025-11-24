Под Геленджиком потушили лесной пожар на 10 га

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали лесной пожар в селе под Геленджиком на площади 10 га, сообщается в Telegram-канале Минприроды Краснодарского края.

Возгорание в Геленджикском лесничестве в селе Михайловский Перевал началось 24 ноября, сообщалось, что начальная площадь лесного пожара предварительно оценивалась в 0,7 га.

"Ликвидирован лесной пожар в районе с. Михайловский Перевал на примерной площади 10 га", - говорится в сообщении.

Череда лесных пожаров началась в Краснодарском крае с 23 ноября. По состоянию на 24 ноября, кроме Геленджика зафиксированы еще два очага лесных пожаров в Абинском районе на площади 3 га и в Северском районе на площади 1 га, ведется их тушение.