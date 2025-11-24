В Краснодарском крае локализовали лесной пожар у поселка Синегорск

Ориентировочная площадь возгорания достигла 22 га

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Лесной пожар в Абинском районе Краснодарского края локализован на площади порядка 22 га, сообщается в Telegram-канале Краевого лесопожарного центра.

24 ноября лесопожарный центр сообщал, что пожар на площади 3 га возник на территории лесничества возле поселка Синегорск. Отмечалось, что возгорание произошло в местности с труднодоступным рельефом.

"Лесной пожар в районе населенного пункта Синегорск локализован. В 21:00 [мск] работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 22 га. На текущий момент проводится комплекс мер по ликвидации лесного пожара", - говорится в сообщении.