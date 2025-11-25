В отношении экс-главы лечебного центра МО РФ и его заместителя возбудили дело

Их подозревают во взяточничестве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в рамках расследования дела о хищении бюджетных средств, выделенных на закупку медоборудования для нужд военно-медицинской организации, в отношении экс-начальника "9-го лечебно-диагностического центра" МО РФ Константина Кувшинова и его заместителя Ирины Кирсановой. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела.

"Уголовное дело возбуждено 31 марта 2025 года в отношении бывшего начальника ФГБУ "9-й ЛДЦ" Министерства обороны Российской Федерации Кувшинова К. Э. и его заместителя Кирсановой И. А. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в документах.

Ранее сообщалось, что Кирсановой было предъявлено обвинение в мошенничестве, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По этому делу был арестован экс-начальник "9-го ЛДЦ" МО РФ генерал-майор Константин Кувшинов. Для него следствие попросило смягчить меру пресечения на домашний арест.

Генерал Кувшинов занимал должность начальника военно-медицинской организации на Фрунзенской набережной с февраля 2019-го по май 2025 года. До назначения в "9-й ЛДЦ" обвиняемый занимал должность начальника лечебно-профилактического управления, был замначальника ГВМУ МО РФ. Вместе с ним по делу проходят еще три фигуранта, в отношении которых также избрана мера пресечения.

Уголовное дело расследует Главное военное следственное управление СК России. По данным следствия, подведомственная Минобороны РФ военно-медицинская организация заключила в 2022 году государственный контракт с компаниями "Дельрус" и "ТДА-Сервис" на приобретение и поставку оборудования на общую сумму свыше 100 млн рублей. Установлено, что замначальника продаж "Дельрус" Игорь Игнатов и коммерческий директор "ТДА-Сервис" Александр Хоцин вступили в преступный сговор с руководителем "9-го ЛДЦ" генералом Кувшиновым с целью хищения бюджетных денежных средств при выполнении госконтракта. Так, Игнатов, Хоцин и Кувшинов путем завышения стоимости медицинского оборудования, совершили хищение более 57 млн рублей, которые распределили между собой.

Кроме того, по делу арестован предприниматель Владимир Богданов. Кроме мошенничества ему также предъявлено обвинение по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия): силовики в ходе обыска по месту его проживания обнаружили незарегистрированное боевое оружие. Он утверждает, что хранил оружие законно. В деле могут появиться новые фигуранты и новые эпизоды совершения преступлений коррупционной направленности, рассказали ранее ТАСС в правоохранительных органах. Расследование уголовного дела в отношении генерала и остальных фигурантов продолжается.