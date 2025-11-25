В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

Воздушную тревогу там не объявляли

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщило издание "Общественное. Новости".

Воздушная тревога в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области не объявлялась.

Ранее предупреждение об угрозе с воздуха было введено на всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве и Одессе.

Сейчас тревога в большинстве регионов страны отменена. Сирены продолжают звучать в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской и Черниговской областях.