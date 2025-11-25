ЮНИСЕФ: Израиль разрушил почти все школы в Газе

КАИР, 25 ноября. /ТАСС/. Подавляющее большинство зданий, в которых на территории палестинского сектора Газа располагались школы, были разрушены до основания с начала военной операции израильских сил в анклаве в октябре 2023 года. Такие данные привел представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Палестине.

"97% школьных зданий в Газе были полностью разрушены в результате войны в анклаве", - указал представитель ЮНИСЕФ, слова которого привел телеканал Al Jazeera. Он добавил, что, по сведениям Фонда, за два минувших года "более 670 тыс. учащихся в Газе не имели возможности посещать учебные заведения".

Представитель ЮНИСЕФ также сообщил, что израильские власти с октября 2023 года "ввели запрет на доставку в сектор любых материалов, связанных с процессом образования".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

9 октября 2025 года президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и радикалы достигли договоренностей по первому этапу плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. Соглашение о прекращении огня в секторе вступило в силу 10 октября.