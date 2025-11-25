МВД показало кадры обнаружения крупной партии нелегальной черной икры

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

ТАСС, 25 ноября. МВД опубликовало видео обнаружения полицейскими партии нелегальной черной икры в фуре, груженной рыбой, в Хабаровске.

На кадрах показано содержимое грузовой машины, а также спрятанные пластиковые контейнеры с икрой рыб семейства осетровых. Всего было обнаружено 154 контейнера с икрой общим весом 77 кг.

На водителя фуры завели уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации). Фигуранта отпустили под обязательство о явке, машину поместили на специализированную стоянку.