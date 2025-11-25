Le Parisien: полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении Лувра

По данным издания, мужчина уже попадал в поле зрения органов правопорядка

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Французская полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении Лувра. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о мужчине, который был задержан во вторник утром в парижском регионе Иль-де-Франс. По данным издания, этот человек уже попадал в поле зрения органов правопорядка. Он является жителем столичного пригорода Обервилье (департамент Сен-Сен-Дени).

Отмечается, что перед задержанием полицейские более месяца вели скрытое наблюдение.

Таким образом все предполагаемые участники группы, ограбившей Лувр, задержаны.

9 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн, заявила прокурор Парижа Лор Беко. Она также допустила, что заказчиками могли быть иностранцы. Расследованием этого ограбления занимаются более 100 следователей, однако никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось.