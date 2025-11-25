Figaro: по делу об ограблении Лувра задержали еще троих подозреваемых

Речь идет об одном мужчине и двух женщинах, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Французская полиция задержала еще троих подозреваемых по делу об ограблении Лувра, которое произошло 19 октября. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Речь идет об одном мужчине и двух женщинах, они были задержаны во вторник. Известно, что одной из женщин 31 год, другой - 40 лет. Возраст мужчины не называется.

Ранее газета Le Parisien сообщила о задержании подозреваемого в непосредственном участии в ограблении музея. Он был последним находившимся на свободе предполагаемым членом группы грабителей.

9 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн, заявила прокурор Парижа Лор Беко. Она также допустила, что заказчиками могли быть иностранцы. Расследованием этого ограбления занимаются более 100 следователей, однако никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось.