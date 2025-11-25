В Геленджике локализовали один из лесных пожаров на площади 3 га

Специалисты продолжают работать над тушением

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Пожарные краснодарского краевого лесопожарного центра локализовали на площади 3 га лесной пожар в районе села Прасковеевка в Геленджике. Об этом сообщается в Telegram-канале лесопожарного центра.

"Лесной пожар в районе села Прасковеевка успешно локализован <…> на площади около 3 га", - говорится в сообщении.

Специалисты продолжают работать над тушением пожара. Кроме того, с огнем борются в районе садового товарищества "Сосновка", где пожар был локализован ранее во вторник.

Ранее специалисты краевого лесопожарного центра ликвидировали пожары в районе населенных пунктов Синегорск и Мирный Краснодарского края, где огнем в общей сложности было уничтожено 44,5 га леса.