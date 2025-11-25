В Таганроге студенты и детсадовцы перейдут в другие здания после атаки ВСУ

Здания образовательных учреждений были повреждены при ударе беспилотниками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Студентов механического колледжа и воспитанников детского сада в Таганроге Ростовской области, здания которых были повреждены в результате ночной атаки ВСУ на регион, переведут на обучение в другие здания на период восстановления объектов. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства образования Ростовской области.

"Студенты механического колледжа на это время продолжат обучение во втором корпусе. Воспитанники детского сада №17 по необходимости будут посещать соседнее дошкольное учреждение до устранения последствий происшествия", - отметили в министерстве.

В ночь на 25 ноября ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи БПЛА, по данным Минобороны РФ, средствами ПВО над регионом перехвачены и уничтожены 16 беспилотников. По данным губернатора Юрия Слюсаря, повреждения получили лакокрасочный цех, склад, ряд социальных объектов, четыре многоквартирных жилых дома, 12 частных домов и четыре автомобиля. Различные ранения получили 10 жителей Таганрога и Неклиновского района, восемь из них были госпитализированы, трое погибли. Власти Таганрога ввели режим ЧС в районе поврежденных объектов.