В Неклиновском районе Ростовской области объявили траур

Во всех учреждениях приспустят государственные флаги и отменят развлекательные мероприятия

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. День траура объявлен 26 ноября в Неклиновском районе Ростовской области, где из-за украинской атаки в ночь на 25 ноября погибли три человека и еще несколько пострадали.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил глава муниципалитета Василий Даниленко в своем Telegram-канале.

"В связи с произошедшей атакой на гражданскую инфраструктуру и гибелью мирных жителей 26 ноября в Неклиновском районе объявлен день траура. Во всех учреждениях будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия", - написал он.