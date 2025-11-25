ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

В Неклиновском районе Ростовской области объявили траур

Во всех учреждениях приспустят государственные флаги и отменят развлекательные мероприятия
Редакция сайта ТАСС
18:18
© Официальный Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. День траура объявлен 26 ноября в Неклиновском районе Ростовской области, где из-за украинской атаки в ночь на 25 ноября погибли три человека и еще несколько пострадали.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил глава муниципалитета Василий Даниленко в своем Telegram-канале.

"В связи с произошедшей атакой на гражданскую инфраструктуру и гибелью мирных жителей 26 ноября в Неклиновском районе объявлен день траура. Во всех учреждениях будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия", - написал он. 

РоссияРостовская областьВоенная операция на Украине