На Камчатке по куполу вулкана Безымянный сходят раскаленные лавины

Последствий для населенных пунктов нет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Сход раскаленных лавин фиксируется на вулкане Безымянный на Камчатке, который ранее выбросил столб пепла. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

"Глава Усть-Камчатского МО Олег Сергеевич Бондаренко сообщил мне, что Безымянный все же решил начать извергаться. Раскаленные лавины постоянно сходят по активному куполу", - написал он.

Лебедев отметил, что последствий для населенных пунктов округа пока нет, в селах имеются запасы средств индивидуальной защиты и воды.

"Все службы в готовности. Прошу туристов держаться подальше от вулкана. Нахождение около него безусловно опасно для жизни", - отметил Лебедев.

Ранее в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения сообщили, что 25 ноября вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту 5 км над уровнем моря. Как сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, последнее мощное извержение вулкана произошло летом 2024 года, когда столб пепла поднялся на высоту до 12 км. В настоящий момент на вулкане фиксируется свечение купола, сход лавин, исполин имеет оранжевый код авиационной опасности. Туристам приближаться к вулкану не рекомендуется. Самое серьезное в современной истории извержение вулкана Безымянный произошло в 1956 году.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Вулкан извергается в среднем 1-2 раза в год.