На Камчатке за сутки зафиксировали три афтершока

В населенных пунктах ощущались два из них

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Специалисты за минувшие сутки зарегистрировали в Камчатском крае три афтершока. Два из них ощущались местными жителями, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Читайте также

Что известно о землетрясении на Камчатке

"За сутки зарегистрировано три афтершока произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 4,3 до 5,2. В населенных пунктах ощущались два из них силой до 3 баллов", - говорится в сообщении.

Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Жителей и гостей края призвали не приближаться к ним. Отмечается, что возможно эксплозивное извержение вулкана Безымянного, по данным на утро среды выбросов пепла на нем не зафиксировано.