Украинские БПЛА атаковали Чувашию

Жертв нет, сообщил глава республики Олег Николаев

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 26 ноября. /ТАСС/. Украинские беспилотники ранним утром атаковали Чувашию. Обошлось без жертв.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

"Уважаемые жители Чувашии, сегодня ранним утром была совершена атака украинскими беспилотными летательными аппаратами", - написал он.

Николаев отметил, что благодаря оперативным и профессиональным действиям экстренных служб жертв нет. Проводится эвакуация населения.

Глава республики призвал граждан сохранять спокойствие.