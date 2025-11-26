Украинские БПЛА атаковали Чувашию
Редакция сайта ТАСС
02:02
ЧЕБОКСАРЫ, 26 ноября. /ТАСС/. Украинские беспилотники ранним утром атаковали Чувашию. Обошлось без жертв.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.
"Уважаемые жители Чувашии, сегодня ранним утром была совершена атака украинскими беспилотными летательными аппаратами", - написал он.
Николаев отметил, что благодаря оперативным и профессиональным действиям экстренных служб жертв нет. Проводится эвакуация населения.
Глава республики призвал граждан сохранять спокойствие.