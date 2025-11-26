В Чувашии из-за атаки БПЛА эвакуируют население

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 26 ноября. /ТАСС/. В Чувашии после атаки беспилотников проводится эвакуация населения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Олег Николаев.

"В настоящее время работают все необходимые силы. В целях обеспечения безопасности граждан проводится эвакуация населения", - написал он. Николаев добавил, что благодаря действиям экстренных служб жертв в результате ЧП нет.

Ранее глава региона сообщал, что украинские БПЛА атаковали Чувашию.