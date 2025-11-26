Активист Бирзулов: в оккупированном Запорожье детей обучают управлять БПЛА

Общественный деятель подчеркнул, что нынешние власти города сбегут при первой же возможности

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти временно оккупированного города Запорожье в лице действующего главы ВГА Ивана Федорова и начальник ГУ Нацполиции региона Артема Кисько на базе детского националистического движения готовят школьников управлять боевыми БПЛА на случай похода армии России. Об этом ТАСС рассказал активист, общественный деятель из Мелитополя Дмитрий Бирзулов, поддерживающий связь с жителями Запорожья.

"Сейчас идет наше наступление на Запорожье, и власти Запорожья во все это втягивают детей. Многие родители обеспеченные увезли своих детей за границу. Сейчас остались в городе дети из средних или малоимущих семей. Это очень удобный материал для того, чтобы из них сделать террористов. Это наблюдается секциях "Байда", которым особое внимание уделяет Зеленский, Федоров, которые под патронажем Кисько, полиции. Здесь остаются дети, им раздадут по одному, по два дрона и научат уже, вернее, уже научили в спортзалах делать теракты", - сказал он ТАСС.

Активист подчеркнул, что сами нынешние власти города сбегут из Запорожья при первой же возможности.