В центре Ставрополя ликвидировали открытое горение жилого дома

Предварительно установили, что пожар произошел из-за замыкания электропроводки

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение жилого дома в центре Ставрополя, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По факту гибели человека при пожаре проводится проверка.

"Ликвидация открытого горения на площади 181 кв. метр", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили о процессуальной проверке по факту гибели человека. "По предварительным данным, утром 26 ноября в многоквартирном доме произошел пожар, в результате которого погиб пожилой мужчина. Предварительно установлено, что пожар произошел из-за замыкания электропроводки", - говорится в сообщении.

Следователь осмотрел место происшествия, назначены ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и пожарно-техническая.

Пожар возник в одноэтажном жилом шестиквартирном доме на улице Дзержинского в центральной части города. В тушении задействованы 35 специалистов и 10 единиц техники.