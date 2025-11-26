Осужденный за сбор данных о ПВО в Подмосковье состоял в "Легионе "Свобода России"

Андрей Верьянов был задержан зимой в своем загородном доме

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. ФСБ России распространила видео задержания осужденного на 24 года лишения свободы 55-летнего россиянина Андрея Верьянова, собиравшего данные о системе ПВО в Подмосковье и получившего задание взорвать самолет высокопоставленного чиновника. При задержании он признался, что состоял в запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России".

"[Вступил] в "Легион "Свобода России". Меня просили устроить фейерверк [в Белгородской области]", - сказал он. Мужчина был задержан зимой в своем загородном доме.

По данным ФСБ, Верьянов собрал сведения о расположении систем противовоздушной обороны Министерства обороны РФ в Московской области, а также осуществил сборку и запуск в воздушное пространство беспилотного летательного аппарата с целью выявления уязвимостей работы указанных систем. Также он получил задание на совершение подрыва воздушного судна высокопоставленного лица Российской Федерации. Второй Западный окружной военный суд признал его виновным в государственной измене и участии в деятельности террористической организации и назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы.

Верьянов - геофизик и археолог, занимался исследованием цивилизации инков, в 2012 году организовал экспедицию в Перу, где проживал с 1993 по 2019 год.