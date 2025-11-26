Суд отклонил апелляцию на заочный арест обвиняемого в убийстве Сергея Политика

Апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Суд в Москве отклонил апелляционную жалобу на заочный арест мужчины, обвиняемого в убийстве оператора и режиссера Сергея Политика. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры Москвы суд оставил без изменения решение суда об избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу фигуранту уголовного дела об убийстве Сергея Политика. Апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения", - говорится в сообщении.