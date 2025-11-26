Троим задержанным за вымогательство у бойцов СВО грозит до семи лет колонии

По данным УФСБ, злоумышленники задержаны за вымогательство более 1 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Лишение свободы на срок до семи лет грозит троим задержанным по подозрению в вымогательстве денег у раненных бойцов специальной военной операции.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, при получении денег злоумышленники 1994, 1997 и 2002 годов рождения, один из которых ранее судим за совершение тяжких преступлений, задержаны с поличным. В отношении них возбуждено уголовное дело по п. "а", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

По данным УФСБ, злоумышленники задержаны за вымогательство более 1 млн рублей.