Часть экспертиз по делу Тарасовой о контрабанде наркотиков исследуют в закрытом режиме

Это связано с неразглашением личных данных подсудимой, а также сведений о состоянии ее здоровья

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Домодедовский городской суд рассмотрит часть экспертиз по уголовному делу о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Аглаи Тарасовой в закрытом от слушателей и прессы режиме в связи с наличием в них личных данных о подсудимой, включая сведения о состоянии здоровья. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил в закрытом режиме исследовать ряд экспертиз по делу для неразглашения личных данных подсудимой, в том числе сведений о состоянии ее здоровья", - огласила судья.