Опубликованы кадры пожара в жилом комплексе в Гонконге

Погибли 12 человек

ТАСС, 26 ноября. Опубликовано видео пожара в жилом комплексе "Ван Фук Корт" в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга. По данным газеты South China Morning Post, погибли 12 человек, еще 16 госпитализированы.

На кадрах видно, что огнем были охвачены все высотные здания жилого комплекса, а также бамбуковые строительные леса, установленные вокруг них. Пожарные использовали водяные пушки, чтобы потушить пламя.

Пожару присвоили пятый - самый высокий - уровень тревоги. Большинство жителей комплекса выведены из горящих строений.