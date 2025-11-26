В Туапсе нашли выстрелившего в лицо ребенку

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Туапсе разыскали мужчину, который, предположительно, выстрелил в лицо ребенку. Его доставили в отдел, пистолет изъят. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В Туапсе сотрудники полиции установили мужчину, который, предположительно, выстрелил в девятилетнего ребенка из пневматического оружия. 64-летний местный житель доставлен в отдел полиции для разбирательства, при личном досмотре у него обнаружен пистолет, который изъят и направлен на баллистическую экспертизу , - говорится в заявлении.

21 ноября в полицию обратилась женщина, заявив, что во дворе дома неизвестный выстрелил в ее девятилетнего сына. Ребенок был госпитализирован, он получил травму мягких тканей лица. Проверки в связи со случившимся проводили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю и прокуратуре региона. Полиция разыскивала злоумышленника.