Площадь пожара в цехе в Иркутске увеличилась до 4 800 кв. м

Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная загрузка внутри здания

© Эрик Романенко/ ТАСС, архив

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Площадь пожара в цехе по производству стеновых панелей в Иркутске выросла с 1 тыс. кв. м до 4,8 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Площадь пожара увеличилась до 4,8 тыс кв. м. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная загрузка внутри здания", - сказали в пресс-службе.

В МЧС ранее сообщили, что в Иркутске горит цех по производству стеновых панелей. На данный момент информация о пострадавших не поступала.