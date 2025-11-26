Полиция пока не установила, кто ранил стрелявшего у Белого дома

Помощник начальника полиции Вашингтона Джеффри Кэрролл заявил, что правоохранители выясняют личность этого человека

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы пока не смогли установить, кто именно ранил человека, который открыл стрельбу в центре Вашингтона. Об этом на пресс-конференции заявил помощник начальника столичной полиции Джеффри Кэрролл.

"Подозреваемый вышел из-за угла и сразу же начал стрельбу из огнестрельного оружия по двум бойцам Национальной гвардии", - сказал он. Кэрролл отметил, что на звук выстрелов на место сразу прибыли находившиеся поблизости патрули национальной гвардии и полиции, а также, из-за близости к Белому дому, подразделение Секретной службы США, которая занимается охраной первых лиц страны.

"В этом районе находились и другие бойцы Национальной гвардии. Они услышали выстрелы. Им удалось вмешаться и сдерживать подозреваемого до прибытия правоохранительных органов, когда он упал на землю после огнестрельного ранения. На данный момент мы все еще выясняем, кто именно подстрелил этого человека. Пока это остается неясным", - добавил представитель полиции.