На Камчатке перенесли заседание по делу о гибели девяти человек на вулкане

Оно состоится 3 декабря

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Рассмотрение дела гида, который в августе 2025 года был осужден на 4,5 года за гибель девяти человек на Ключевском вулкане на Камчатке, в апелляционной инстанции краевого суда перенесено на 3 декабря, сообщила ТАСС сторона защиты.

"Судебное заседание перенесено на 3 декабря по ходатайству осужденного в связи с командировкой его адвоката", - сообщила сторона защиты.

Туристическая группа в сопровождении двух гидов 30 августа 2022 года начала восхождение по южному склону вулкана, 3 сентября на высоте 4 тыс. м двое туристов в сопровождении обвиняемого начали обратный спуск к домику вулканологов из-за плохого самочувствия. Оставшиеся туристы продолжили восхождение, однако достигнув высоты 4, 4 тыс. м из-за невозможности продолжения движения вверх по ледовому склону, развернулись и начали обратный спуск, в ходе которого сорвались с ледового склона. В результате падения восемь участников туристического маршрута и сопровождающий их инструктор из-за полученных травм и переохлаждения погибли. Гид, который спустился вместе с выжившими участниками тура еще до гибели потерпевших, сначала проходил по делу как свидетель, а позже стал обвиняемым. Решением Усть-Камчатского районного суда в августе 2025 года он был осужден на 4,5 года заключения за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.