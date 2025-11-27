ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Солнечногорске потушили пожар

Пострадавших нет
Редакция сайта ТАСС
05:58

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном здании в Солнечногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"01:46 - ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, пожар произошел 26 ноября в здании в деревне Голубое на Цветочной улице, 63, где на первом этаже расположен ресторан, а на втором офисы. Площадь составила 750 кв. м. По данным сервиса "Яндекс карты", по этому адресу располагается ресторан "Роза ветров". 

Россия