Количество жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 34

Полиция утверждает, что из-за наводнений пострадали 88 человек, 1168 были эвакуированы

ТОКИО, 27 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 34 человека погибли, еще несколько десятков числятся пропавшими без вести из-за сильных наводнений и оползней на острове Суматра. Об этом сообщил портал Detik со ссылкой на главу отдела по связям с общественностью полиции региона.

По его информации, 34 человека погибли, а 52 числятся пропавшими без вести. Полиция также утверждает, что из-за наводнений пострадали 88 человек, 1168 были эвакуированы.

Как ранее сообщало Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии, стихийное бедствие было спровоцировано проливными дождями, которые продолжаются в регионе с конца прошлой недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.